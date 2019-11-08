Чиновник Госдепа дал показания в Конгрессе: рассказывал про "порохоботов", Холодницкого и Волкера

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "пообещал отомстить" и предоставлял информацию личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, надеясь, что ему удастся таким образом отстранить от должности бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом заявил перед членами трех комитетов Палаты представителей ведущих расследование импичмента, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В четверг была опубликована стенограмма его показаний в Конгрессе, которые он дал 15 октября при закрытых дверях, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Кроме, Луценко, как рассказал Кент, к кампании по разрушению репутации Мари Йованович были причастны, как он считает, так называемые “порохоботы” (porokhobots в оригинале документа — ред).

“За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня”, — сказал он.

По словам Кента, ситуацией, которая окончательно разрушила отношения между Посольством США в Украине и Генеральной прокуратурой, стало задержание Генпрокуратурой сотрудников НАБУ , которые расследовали неправомерную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года. Для посольства США это было важным еще и потому, что они установили, что некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, которые подавались на американскую визу.

К “коррумпированным украинцам”, в результате действий которых Мари Йованович была смещена, Кент, кроме Луценко и бывшего генпрокурора Виктора Шокина, причислил также руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и прокурора Константина Кулика.

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В другом эпизоде свидетельств Джордж Кент рассказал, как к нему приходила помощница специального представителя Госдепа по Украине Курта Волкера Кэтрин Крофт и рассказала, что Уолкер попросил ее найти для него определенную информацию. А именно: когда США просили украинцев кого расследовать? Кент вспоминает, что он объяснил, что между Украиной и США существует договор о взаимной правовой помощи, и если преступление было совершено в США или иным образом имеет в Штаты отношение, в посольстве есть юридические атташе и существует процедура, по которой американские правоохранители могут привлечь украинцев.

“Если ты меня спрашиваешь, ходили ли мы когда-нибудь к украинцам и просили ли кого-то расследовать или преследовать в политических целях, ответ, я надеюсь, будет, что мы этого не делали, и надеюсь, не будем делать, потому что это идет вопреки всему тому, что мы пытаемся продвигать в постсоветских странах в последние 28 лет, что является продвижением верховенства права”, — сказал представитель Государственного департамента.

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Кент вспоминает, что также сказал Кэтрин Крофт, что “у Курта много идей. Некоторые из них замечательные; некоторые не такие хорошие” и роль помощницы и таких людей как Кент заключается в том, чтобы “убедиться, что идеи остаются в рамках политики США”.

Также Кент рассказал, что в июле Волкер ему сообщил о своих намерениях установить контакт с Рудольфом Джулиани. Когда Кент поинтересовался зачем, ведь тот “просил визы для коррумпированных прокуроров” и “осуществлял атаки на Машу (Мари Йованович — ред)”, он ответил, что будет делать это потому, что бывший мэр Джулиани имеет влияние на мнение Трампа об Украине.

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Что касается просьбы о расследовании, Волкер, по словам Кента, продемонстрировал такой подход: “Если там ничего нет, то почему это имеет значение? А если там что-то есть, это должно быть расследовано”.

Кент предоставил конгрессменам детали своего разговора с Временным поверенным США в Украине Уильямом Тейлором, в котором он рассказал, что Курт Волкер привлек помощника президента Зеленского Андрея Ермака; что президент и его юрист Джулиани были заинтересованы в расследовании; и Ермак ответил, что если США действительно в этом заинтересованы, это их позиция, они должны выложить ее письменно, по сути, сказал Кент, действовать так, как он объяснил это помощнице Волкера — через Договор о взаимной правовой помощи.

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Джордж Кент рассказал о своем разговоре с Александром Виндманом, директором по вопросам Европы Совета по национальной безопасности США, который поделился своим беспокойством по поводу телефонного звонка между президентом Дональд Трамп и Владимиром Зеленским 25 июля, не раскрывая деталей разговора.

По словам Виндмана, тон был более холодным и сдержанным, чем во время телефонного звонка 21 апреля, когда Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах.

“Президент Зеленский пытался его очаровать, он — комик и коммуникатор, но эта динамика не сработала так же, как это было 21 апреля”, — вспоминает слова Виндмана Кент.

Из показаний Кента стало известно, что посол США в ЕС Гордон Сондленд продвигал идею, что президент Зеленский должен был дать интервью, потенциально CNN, во время конференции YES и провозгласить его готовность начать расследование.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.