Бюджетное управление США проверяет законность заморозки Трампом помощи для Украины — Politico

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главное бюджетно-контрольное управление США (Счетная палата) начало проверку с целью установить, нарушил ли президент Дональд Трамп закон об ассигнованиях, оставив Конгресс о прекращении летом военной помощи Украине. Об этом сообщает в четверг газета Politico, передает УНН.

Представители Демократической партии считают, что Трамп связывал выделение средств с расследованием деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в Украине. Глава Белого дома объяснял заморозку помощи недостаточной борьбой украинской власти с коррупцией.

Представитель по связям с общественностью управления Чак Янг рассказал, что временные рамки проверки пока не установлены. При этом речь идет исключительно о правовой оценке действий главы государства, а управление не может вызвать кого-либо из тех, кто подпадает под проверку для дачи показаний.

В административно-бюджетном управлении Белого дома подчеркнули, что полностью соблюдали предусмотренные законом процедуры.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Позже Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение рассмотрения с целью импичмента президента Дональда Трампа. В резолюции подтверждается, что расследование будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, о доходах и расходах, а также юридический комитет.

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В Белом доме считают, что резолюция не изменяет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

Напомним, в понедельник в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте. Свидетельство предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. А уже 5 ноября — Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября — показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.