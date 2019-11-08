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Дубилет попросил себе государственную охрану

Дубилет попросил себе государственную охрану

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр Кабмина Дмитрий Дубилет обратился в Управление Государственной Охраны с просьбой предоставить ему охрану. Об этом сам министр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Я обратился сегодня в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить мне охрану.

Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике", - написал министр.

Он объяснит причины такого шага.

"Сейчас вокруг меня вдруг появилось две зоны напряжения. Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать.

Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию", - написал Дубилет.

Он также выразил надежду, что охрана будет временной.

Источник: УНН
Теги: Дмитрий Дубилет
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