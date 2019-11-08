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Комиссия будет принимать заявления на участие в конкурсе нового главы НАПК до 19 ноября

Комиссия будет принимать заявления на участие в конкурсе нового главы НАПК до 19 ноября

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Конкурсная комиссия по отбору на должность главы НАПК будет принимать заявки на участие в конкурсе до 19 ноября. Об этом заявил эксперт Совета Европы Тильман Хоп во время заседания комиссии, передает корреспондент УНН.

"Мы будем получать заявки на участие в конкурсе до 19 ноября, после того будут рассмотрены все документы, которые будут получены и заявления будут опубликованы в Интернете в течение трех дней. 18 декабря комиссия объявит свое решение, а дальше Кабинет Министров Украины будет назначать избранных кандидатов", - сказал Хоп.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу НАПК.

В конкурсную комиссию вошли шесть человек: трое делегированные Кабмином и трое международных экспертов.

Международным экспертами в комиссии стали: бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоп, бывший глава комиссии по предупреждению коррупции Словении Горан Клименчич, бывший помощник генерального инспектора по вопросам аудита департамента коммерции в Вашингтоне Майкл Сирс.

Членами комиссии определенными Кабмином стали: глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, руководитель юридического отдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко, координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Кобылянская.

Источник: УНН
Теги: конкурс, НАПК, комиссия
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