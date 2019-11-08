ЦИК: в местных выборах 29 декабря примут участие более 55 тысяч украинцев

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Новый избирательный процесс первых местных выборов в объединенных территориальных общинах начинается в субботу, 9 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

"Завтра, 9 ноября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав в 6 объединенных территориальных общинах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских ОТО) в 4 областях Украины (Днепропетровской, Львовской, Сумской, Черновицкой), которые назначены на 29 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие около 55 500 избирателей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия констатировала, что в некоторых объединенных территориальных общинах (ОТО) организация избирательного процесса, запланированного на 22 и 29 декабря, оказалась под угрозой срыва.

