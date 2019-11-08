Новости: Политика
Пятница, 8 ноября 2019, 11:39 • Юлия Шрамко • 4410
Зеленский уволил четырех замов Баканова
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом говорится в указах Главы государства №№823-826 от 8 ноября, передает УНН.
Так, Президент уволил:
- Бухарева Владислава Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
- Пояркова Вадима Александровича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
- Дублика Анатолия Ярославича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
- Нескоромного Дмитрия Анатольевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Напомним, Президент назначил главу управления СБУ в АР Крым.
Источник: УНН
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