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Зеленский уволил четырех замов Баканова

Зеленский уволил четырех замов Баканова

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом говорится в указах Главы государства №№823-826 от 8 ноября, передает УНН.

Так, Президент уволил:

  1. Бухарева Владислава Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
  2. Пояркова Вадима Александровича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
  3. Дублика Анатолия Ярославича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
  4. Нескоромного Дмитрия Анатольевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Напомним, Президент назначил главу управления СБУ в АР Крым.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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