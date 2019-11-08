Зеленский уволил четырех замов Баканова

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом говорится в указах Главы государства №№823-826 от 8 ноября, передает УНН.

Так, Президент уволил:

Бухарева Владислава Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Пояркова Вадима Александровича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Дублика Анатолия Ярославича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. Нескоромного Дмитрия Анатольевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Напомним, Президент назначил главу управления СБУ в АР Крым.