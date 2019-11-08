В следующем году государство выплатит на лечение украинцев 72 млрд грн по 6 видам медпомощи

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсация лекарственных средств. Об этом сообщила Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время пресс-конференции в Днепре, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Трансформация системы здравоохранения выходит на второй этап - мы начинаем работать с учреждениями специализированной помощи, которые с апреля 2020 года будут получать средства из государственного бюджета по контракту с НСЗУ. Мы запланировали 113,3 млрд грн на медицину в Государственном бюджете следующего года, из которых почти 64% пойдут на программу медицинских гарантий. Она гарантирует, в частности, бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и неонатальной помощи. Речь идет о самых распространенных болезняз и состояниях, которые влияют на качество и продолжительность жизни", - отметила министр.

По словам главы Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко Программа медицинских гарантий заработает в полном объеме с 1 апреля 2020 года. НСЗУ планирует направить 72 миллиарда гривен медицинским учреждениям в следующем году за услуги, которые государство будет гарантировать пациенту бесплатно. Все граждане страны и лица, приравненные к ним, смогут пользоваться такими медицинскими услугами. Субвенция на содержание медицинских учреждений не предусмотрена.

В перечень медицинских услуг войдут первичная, вторичная (специализированная), третичная (высокоспециализированная), экстренная и паллиативная медицинская помощь, реабилитация, беременность и роды, а также медицинская помощь детям до 16 лет.

В рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ будет осуществлять закупку инсулинов и оплату гемодиализа. Лечение инсультов и инфарктов, роды и неонатологическая помощь, эндоскопические услуги для раннего обнаружения рака и маммография будут оплачиваться по повышенным тарифам приоритетных услуг.

Напомним, в проекте Госбюджета предусматривалось, что общие расходы на здравоохранение составят 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году. В частности, на медицинскую субвенцию запланировано выделить 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 0,7 млрд грн.