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В Минске согласовали датой начала отвода в районе Петровского 9 ноября - Сайдик

В Минске согласовали датой начала отвода в районе Петровского 9 ноября - Сайдик

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Трёхсторонняя контактная группа согласовала датой начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского субботу, 9 ноября. Об этом сегодня от имени Трехсторонней контактной группы заявил Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик, передаёт УНН со ссылкой на сообщение на сайте ОБСЕ.

“Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 г., в 12:00 часов по Киевскому времени”, — сказано в заявлении Сайдика.

Напомним, в штабе ООС планируют в пятницу, 8 ноября, показать журналистам участок разведения в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области “для освещения начала практического этапа разведения”.

Источник: УНН
Теги: ООС
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