Генконсул Украины в Ростове-на-Дону посетил крымских политзаключенных

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В среду, 6 ноября, состоялись встречи Наримана Мемедеминова, Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука и Муслима Алиева с генконсулом Украины в городе Ростов-на-Дону Тарасом Малышевским. Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественное движение "Крымская солидарность", передает УНН.

"На прошлой неделе я побывал в Ставрополье. От ФСИН получен отказ в свидании консула со всеми четырьмя фигурантами "первой бахчисарайской группы", так как в Москве их рассматривают исключительно как граждан РФ. И доступ к ним не дадут. Но, по крайней мере, теперь точно знаю - где находятся колонии, куда и сколько ехать, плюс руководство знает консула в лицо. Мы найдем пути попасть в них, со временем, но уже как обычные визитеры, на основании Уголовно-исполнительного кодекса РФ, но разговор будет по телефону, в будке" , - сообщил консул.

Так, 6 ноября Тарасу Малышевскому удалось посетить Наримана Мемедеминова и всех шестерых крымских татар мусульман, которые проходят по делу "ялтинской группы Хизб ут-Тахрир". По словам генконсула, у всех оптимистичный настрой, ребята готовились выступить с последним словом.

"Поговорил с каждым по очереди. Муслим Алиев много спрашивал о ситуации в мире, об отношениях между Украиной и РФ, обсудили и его дела. С Инвером Бекировым отдельно поговорили на тему его здоровья и доступа к передаваемым лекарствам. На условия содержания особо не жаловались, немного информационный голод. Нариман много спрашивал о ситуации в мире в целом, обсудили "политику". Энергии у него много", - отметил Малышевский.

Генконсул добавил, что касается будущего приговора, то что такое "ручной" ЮОВС (Южный Окружной военный суд - ред.) - удерживаемые знают, но считают, что беспричинными переносами рассмотрения дела на этой стадии суд не уверил в своих действиях и решении.

Напомним, Amnesty International признала фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", одного из координаторов общественного объединения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева узником совести.