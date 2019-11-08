Украина и еще 9 стран предложили соглашение по цифровым технологиям в рамках ВТО - торгпред

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина - одна из 10 стран, подавших комплексное предложение по многостороннему соглашению по цифровым технологиям в рамках Всемирной торговой организации. Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает корреспондент УНН.

"Украина - это одна из 10 стран, подавших комплексное предложение по этому многостороннему соглашению", - сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, готова ли Украина к обсуждению нового соглашения по цифровым технологиям.

"В октябре был недельный раунд переговоров, и, если вы посмотрите сводную таблицу по тексту по электронной коммерции в соглашении ВТО, вы увидите, что там наряду с Китаем, ЕС и США есть предложение Украины - мы являемся одними из лидеров этого глобального процесса в рамках ВТО. Возможно это прозвучит сенсацией, но так и есть. Украина системно работает над будущим в цифровой области. Также мы достаточно активны, даже в чем-то агрессивные к Евросоюзу, который как-то упорно пытается нас игнорировать по цифровому рынку, но мы от них не отстанем и трансформируем наше приложение 17 к Соглашению об ассоциации в приложение, которое будет говорить не об интеграции в отдельные элементы цифрового рынка, а в весь цифровой рынок", - сказал Качка.

По его словам, 1 ноября во время украинско-американского торгово-инвестиционного совета обсуждался вопрос сотрудничества с США "над чем-то вроде раздела по цифровой торговли между Канадой, Мексикой и США". Также Украина говорила об этом месяц назад с канадской стороной, отметил торговый представитель.

"Мы являемся одними из лидеров по этому направлению во всем мире, и мы считаем, что в нашей торговой политике, кроме классической торговли, очень много элементов, направленных на будущее, на цифровую экономику. Нам есть чем похвастаться", - добавил он.

Напомним, в конце августа Украину посетила оценочная миссия Евросоюза относительно готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС.