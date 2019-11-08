Патриарх Александрии и всей Африки официально признал ПЦУ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение о признании автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря, передает УНН.

"Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании Патриаршего и Синодального Томосу Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включения имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптихе для поминовения", - сообщил Евстратий Зоря.

Пресс-служба Православной церкви Украины сообщила, что "Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время Божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые во время Великого входа помянул имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины".

В ПЦУ также отметили, таким образом, одна из древнейших Поместных Церквей, вторая после Вселенского Патриархата по месту в Диптихе, присоединилась к признанию автокефалии Православной Церкви Украины.

"Мы благодарим наших православных братьев за поддержку в непростое время становления и взаимно молимся за них и весь Александрийский Патриархат", - отметили в ПЦУ.

Напомним, 12 октября 2019 во время заседания Священного Синода Греческой церкви было признано самостоятельность Православной церкви Украины.

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