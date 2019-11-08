В России начали продавать билеты на поезда в аннексированный Крым

КИЕВ. 8 ноября. УНН. С сегодняшнего дня Россия начала продажу железнодорожных билетов в оккупированный Крым. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября. Планируется, что железнодорожное сообщение запустят 23 декабря. На линии из Санкт-Петербурга будут курсировать пять одноэтажных поездов купейных и плацкартных вагонов. Поездка продлится 43,5 часа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из Москвы в оккупированный Симферополя будут ходить четыре двухэтажных поезда с вагонами купе. Время в пути составит 33 часа.

Министерство транспорта РФ сообщило, что перевозчиком пассажиров по железной дороге в оккупированный Крым определена компания "Гранд Сервис Экспресс".

Также отмечается, что движение грузовых поездов на аннексированый полуостров планируют открыть в 2020 году.

Как сообщалось ранее, Россия переселила в оккупированный Крым более 140 тысяч россиян.



