Послы из США, Германии, Франции и Великобритании побывали в Золотом

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В четверг, 7 ноября, на участке разведения войск в зоне ООС в Луганской области побывали послы США, Германии, Франции и Великобритании. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"На участке разведения войск в зоне ООС в Луганской области побывали помощник президента Украины Андрей Ермак, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, начальник Генштаба Руслан Хомчак, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсьен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. В частности такая работа Офиса Президента Украины и правительства обусловлена основными векторами движения Украины для достижения мира и стабильности и направлена на детальное ознакомление международного сообщества со сложными условиями жизни гражданского населения, в которые их поставила агрессия Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Во время визита министр внутренних дел Украины Арсен Аваков среди прочего рассказал об обеспечении безопасности на участке разведения войск.

"Мы провели всю подготовительную работу, включая оперативные учения всех наших служб для координации и слаженности в работе. Еще 30 сентября мы представили господам послам уровень подготовки и технического обеспечения наших сил на полигоне НГУ в селе Старое Киевской области. Там, в частности, мы отрабатывали координацию и единое командование совместными операциями различных подразделений системы МВД", - подчеркнул глава МВД.

Также Арсен Аваков отметил, что пограничники и миграционная служба имеют все возможности для обеспечения контроля пересечения линии разграничения на КПВВ.

Более подробно о функционировании контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" рассказал начальник Лисичанского пограничного отряда Иван Яблонский. Он отметил, что этот контрольный пункт работает с 31 марта 2016 года и функционирует в одностороннем порядке, поскольку оккупационные войска блокируют пропускные операции со своей стороны. Сейчас здесь осуществляется пропуск местных жителей населенных пунктов Золотого, Катериновки, Орехово, Богуславского и Камышевахи, для которых КПВВ работает круглосуточно.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что украинская сторона выполнила свою часть обязательств по отводу сил у Золотого.