В ЕС озвучили проблемы украинской бизнес-среды

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская бизнес-среда улучшится, в частности за счет совершенствования верховенства права, соблюдения законов, преодоления коррупции. Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сказал глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает корреспондент УНН.

"Речь должна идти об инвестиционной среде, бизнес среде. Это будет отражено на имидже страны... Проблемы относительно украинской бизнес-среды хорошо известны. Речь идет о верховенстве права, о соблюдении законов, о борьбе с коррупцией, сюда же входит судебная реформа и все такое. Среду создают все эти вещи, они это делают и генерируют, опять таки, в комплексе есть не только динамичное, активное гражданское общество, у вас есть и международные партнеры, которые хотят с вами работать. ЕС выделяет огромные средства на реформирование во всех сферах, которые я упомянул, и я хочу сказать, что новое правительство и Президент уже в принципе начали этот шаг", - сказал дипломат.

Он отметил, что в ЕС уже видят законодательные процессы, которые происходят в парламенте по улучшению бизнес-климата и преодоления коррупции, и назвал их успешными.

"Так держать", - добавил Маасикас.

Как сообщал УНН, ранее посол ЕС заявил, что Украина имеет потенциал стать "мозгом" Европы.