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Осужденного в РФ Каракашева незаконно поместили в штрафной изолятор - Денисова

Осужденного в РФ Каракашева незаконно поместили в штрафной изолятор - Денисова

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Осужденного по политически мотивированным обвинениям гражданина Украины Евгения Каракашева перевели на один год в единое помещение камерного типа с более суровыми условиями содержания. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Относительно осужденного по политически мотивированным обвинениям гражданина Украины Евгения Каракашева принято незаконное решение о его переводе на один год в единое помещение камерного типа с более суровыми условиями содержания. По уточненной информации, гражданина Украины уже второй раз незаконно помещают в штрафной изолятор по надуманным обвинениям за якобы нарушение формы одежды", - написала Денисова.

По словам Омбудсмена Украины, такие действия работников пенитенциарного учреждения связаны с принятием в РФ закона, который обязывает ФСИН держать осужденных, состоящих на профилактическом учете по так называемым экстремистским статьям, в отдельных помещениях исправительного учреждения.

Так, по ее данным, принятие подобных решений имеет систематический характер, ведь применялось в отношении Александра Шумкова, Владимира Балуха и других политических заключенных.

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"Также, по имеющейся информации, Евгений Каракашев имеет проблемы со здоровьем. Он жалуется на сильную боль в спине. Поэтому, обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека принять безотлагательные меры по обеспечению соответствующих условий содержания и оказания квалифицированной медицинской помощи", - написала Денисова.

Она также отметила, что в рамках своих полномочий будет способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного решения, чтобы восстановить нарушенные права гражданина Украины.

Напомним, Каракашева Северо-Кавказский военный окружной суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

Каракашев был задержан 1 февраля 2018 года. Правозащитный центр "Мемориал" признал Каракашева политзаключенным.

Источник: УНН
Теги: Россия, заключенные, омбудсмен, Людмила Денисова
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