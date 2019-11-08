Оржель рассказал о новой энергетической стратегии Украины

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине изменят энергетическую стратегию, которая будет опираться на элементы энергетической независимости, которые заложены в программе правительства. Об этом сообщил во время Киевского международного экономического форума министр энергетики и защиты среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Абсолютно правильная позиция - мы изменим энергетическую стратегию. На самом деле и энергетическая стратегия, которая у нас сегодня, это все же стратегия, которая на бумаге и которая не соответствует тем реалиям, которые мы сегодня имеем по факту", - сказал Оржель.

По его словам, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины является новым и закладывает совершенно новую логику развития.

"Говоря также об энергетической независимости надо вспомнить о трех элементах, которые заложены в новой программе правительства, это три элемента которые будут положены в новую стратегию. Правительство рассматривает важность максимальной диверсификации поставок энергетических ресурсов в Украине. Закладывается логика, что не может быть более 30% источников из одного источника, и только для ядерного топлива закладывается логика не более 51% поставок из одного источника энергии", - сказал Оржель.

По его словам, есть три важных направления, которые должны обеспечить энергетическую независимость.

"Собственно достижение, мы можем говорить о том, что Украина на сегодня не использует те запасы, которые у нас есть по сравнению с европейскими или мировыми цифрами. Украина добывает где-то примерно 1,2 - 1,4 от тех запасов, которые являются подтвержденными в сравнении с другими развитыми странами, это 4-5% и это плохой показатель, учитывая то, что мы импортозависимая страна", - сказал Оржель.

Также, по его словам, важным элементом является развитие возобновляемой энергетики и аккумулирующие мощности.

"Однчасно закладывается продолжение срочной эксплуатации ядерной энергетики, это то наследство, которое мы имеем от Советского Союза и должны его очень экономно использовать. Поэтому, с этой логикой, мы должны переписать стратегию", - сказал Оржель.

Напомним, народный депутат Украины, Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что подписание долгосрочного договора с российским "Газпромом" на 10 лет по европейским правилам остается в приоритете, однако Украина готова к остановке транзита по своей территории в перспективе.