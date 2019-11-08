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Горбатюк обжаловал свое увольнение с ГПУ

Горбатюк обжаловал свое увольнение с ГПУ

Сергей Горбатюк

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение с должности начальника управления специальных расследований ГПУ и из органов прокуратуры. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

"... истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины или равнозначной должности в органах прокуратуры", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Сергей Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула, сообщили в суде.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Ранее Горбатюк заявлял, что планирует обжаловать решение о своем увольнении из Генпрокуратуры.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина
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