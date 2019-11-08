Налоги, рынок капиталов, банки: нардепы обсудили с МВФ приоритеты в реформах

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народные депутаты, которые входят в межфракционное объединение "Экономика.NOW" в Верховной Раде, обсудили с представителями Международного валютного фонда в Украине приоритеты в экономических реформах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.

"Члены межфракционного объединения "Экономика.NOW" во главе с сопредседателями Ольгой Бельковой и Ярославом Железняком провели встречу с представителями МВФ в Украине и обсудили приоритеты в экономических реформах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "первоочередной фокус МВФ - это изменения в налоговой системе, совершенствование налогового администрирования и процедур таможенного оформления". "Вопрос не к ставкам, а именно к администрированию налогов. Необходимо вводить риск-ориентированный и клиентоориентированный подход к налогообложению", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Среди приоритетных законопроектов МВФ - вопрос банковского и финансового секторов. В частности, два законопроекта уже прорабатываются профильным комитетом - законопроект о рынке капиталов и деривативах № 2284 и законопроект о противодействии отмыванию доходов № 2179. Кроме того, МВФ ожидает законопроекты по реформе НКЦБФР, Фонда гарантирования вкладов, а также внедрение риск-менеджмента в управлении банками", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, значительное внимание Фонд уделяет вопросам монетарной, антикоррупционной политики, развития энергетического и сельскохозяйственного секторов экономики, а также усилению роли наблюдательных советов в государственных предприятиях и проведению настоящей судебной реформы.

Депутаты, в свою очередь, поднимали острые вопросы потенциальной налоговой амнистии, целесообразности введения налога на выведенный капитал и основных принципов работы Бюро финансовых расследований. "Сейчас налоговый комитет рассматривает законопроект №1208-2 о Бюро финрасследований. Идут дискуссии на уровне поправок ко второму чтению, например, относительно процедуры назначения председателя БФР. Было бы целесообразно услышать и позицию международных партнеров по этому поводу", - подчеркнул Железняк.

Членов МФО интересовали также вопросы налогообложения ФЛП, урегулирование тарифов на рынке электроэнергии и возможности поддержки промышленности.

Ранее в МВФ заявили, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются.