Оржель назвал приоритет Украины в газовых переговорах

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал приоритеты в трехсторонних газовых переговорах (Украина-Россия-Еврокомиссия), в частности, это обеспечение долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа. Об этом он сообщил во время Киевского международного экономического форума, передает корреспондент УНН.

"Можно говорить о том, что в операционных задачах мы также очень активно работаем, в частности мы все слышали о трехсторонних переговорах. Для Украины является абсолютным приоритетом сохранение транспорта (транспортировки - ред.) на территории Украины, обеспечения долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа. Это стабильный доход от использования украинской инфраструктуры. Что важно также, это стабильные поставки газа, что привносит соответствующую стабильность на энергетические рынки Европы и снижение цен", - сказал Оржель.

По его словам, в ближайшее время Украина станет более энергонезависимой. Если возникнут определенные диспропорции на рынке, то в министерстве будут пытаться их исключить.

"Энергетические рынки должны быть эффективны, на них не должно быть абсолютных distortion (неравных условиях - ред.), которые создает например ПСО на рынке газа или рынке электрической энергии. Когда у нас есть разные цены на электрическую энергию и разные цены на газ, это дает возможность для злоупотреблений и коррупции. Равные права, равные цены, конкурентные условия, отсутствие distortion (неравных условий - ред.) на рынке - это тот приоритет, о котором в частности говорит и Президент, поэтому вот такие задачи", - сказал Оржель.

Напомним, накануне, 28 октября, в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры (Украина-Россия-Еврокомиссия) по транзиту газа с 2020 года. В ЕК выразили разочарование по итогам переговоров.

Ранее УНН сообщал, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, совместная с Еврокомиссией позиция Украины - новый договор по транспортировке газа по украинской газотранспортной системой должен быть долгосрочным с четко определенными объемами. А что касается других, "пакетных" договоренностей, то вопрос транзитного договора на прямую не связан ср Стокгольмским арбитражем и прямыми поставками.