В оккупированном Крыму ограничили движение транспорта на КПВВ "Армянск" и "Перекоп"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В оккупированном Россией Крыму ограничили движение транспорта на подъездах к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".

"В Крыму ограничили движения всех видов транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп", которые контролируют российские спецслужбы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде. Движение приостановлено для всех видов транспорта с 8 ноября.

Напомним, с 7 ноября КПВВ "Каланчак" закрыли на ремонт.