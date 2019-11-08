Новости: Политика
Пятница, 8 ноября 2019, 16:45 • Дарья Панченко • 3975
В оккупированном Крыму ограничили движение транспорта на КПВВ "Армянск" и "Перекоп"
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В оккупированном Россией Крыму ограничили движение транспорта на подъездах к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
"В Крыму ограничили движения всех видов транспортных средств на подъездах к пунктам пропуска "Армянск" и "Перекоп", которые контролируют российские спецслужбы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что это связано с проведением ремонтных работ на аварийном железнодорожном переезде. Движение приостановлено для всех видов транспорта с 8 ноября.
Напомним, с 7 ноября КПВВ "Каланчак" закрыли на ремонт.
Источник: УНН