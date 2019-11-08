Дело Насирова: в судебных заседаниях объявлен перерыв

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в судебных заседаниях по обвинению экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова до 19 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В связи с участием одного из защитников обвиняемого в другом судебном заседании судом объявлен перерыв до 19 ноября 2019 года в 16:15", - говорится в сообщении.

Также, во время судебного заседания гражданский иск ПАО "Укргаздобыча" принято к обвинительному акту и определены следующие даты судебных заседаний.

"Следующие судебные заседания назначены на 3 декабря 2019 года в 15:00 и на 11 декабря 2019 года в 09:15",- отмечается в сообщении.

Как уже сообщалось, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшее тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

Напомним, ВСУ закрыл производство по иску Насирова к ГФС Украины.