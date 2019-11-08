Регистрация | Вход |
USD: 24,52 -0,1418  EUR: 27,16 -0,1891 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 08 ноября 2019 19:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Эксперт о нововведениях власти касательно ФЛП: несвоевременно
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9750
Версия для печати

Кирилл исключит из диптиха патриарха Александрийского из-за ПЦУ

Кирилл исключит из диптиха патриарха Александрийского из-за ПЦУ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решение патриарха Александрийского Феодора признать главу ПЦУ митрополита Епифания делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава синодального отдела по связям с общественностью и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко (митрополита Епифания) и внести его имя в диптихи Александрийской церкви. Это делает невозможным поминовение патриарха Александрийского патриархом Московским и всея Руси", - говорится в сообщении.

Напомним, главный секретариат патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании патриаршего и синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включение имени главы Православной церкви Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания в диптих для поминовения.

Источник: УНН
Теги: РПЦ, Епифаний, ПЦУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.