Кирилл исключит из диптиха патриарха Александрийского из-за ПЦУ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решение патриарха Александрийского Феодора признать главу ПЦУ митрополита Епифания делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом. Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава синодального отдела по связям с общественностью и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко (митрополита Епифания) и внести его имя в диптихи Александрийской церкви. Это делает невозможным поминовение патриарха Александрийского патриархом Московским и всея Руси", - говорится в сообщении.

Напомним, главный секретариат патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании патриаршего и синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включение имени главы Православной церкви Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания в диптих для поминовения.



