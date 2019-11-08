Зеркаль рассказала о влиянии решения суда ООН на дело MH17

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Решение Международного суда ООН относительно юрисдикции по делу "Украина против России" является очень важным для дела о сбивании малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на брифинге по итогам решения Международного суда ООН относительно юрисдикции по делу "Украина против России", передает корреспондент УНН.

"По Boeing (MH17 - ред.) - это (решение Международного суда ООН - ред.) очень важное решение, потому что на самом деле это означает, что Россия будет нести ответственность и должна перед Международным судом оправдываться за то, как она поставляла оружие в Украину и за то, что происходило. Это означает, что и суд, и международные сообщество, будут в состоянии наглядно видеть, что происходило, иметь доступ ко всем материалам, тем более что это может иметь влияние на последующий вопрос о рассмотрении, создании того же трибунала в рамках Совета безопасности ООН", - сказала Зеркаль, отвечая на вопрос журналистов о влиянии решение суда ООН в деле о сбивания самолета.

Отметим, сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".

Как сообщал УНН, Зеркаль заявила, что Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушение прав человека.