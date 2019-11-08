Суд ООН обнародовал полное решение по делу "Украина против России"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Международный суд Организации Объединенных Наций сегодня вынес свое решение по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение суда вскоре после оглашения было опубликовано на сайте суда, передаёт УНН.

Так, решение суда размещено на 50 страницах. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение более 55 минут.

В своем решении, которое “является окончательным, безапелляционным и обязательным для сторон”, как отмечают в инстанции, суд:

— отклонил тринадцатью голосами против трех предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

— тринадцатью голосами против трех пришел к выводу о том, что на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией;

— отклоняет пятнадцатью голосами против одного предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

— единогласно отклоняет предварительное возражение, выдвинутое Российской Федерацией в отношении приемлемости Заявления Украины в отношении требований в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

— признает, пятнадцатью голосами против одного, что на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией, и что заявление в отношении этих требований является приемлемым.

Напомним, Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага сегодня огласил решение по делу “Украина против Российской Федерации” в пользу Украины.