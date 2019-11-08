Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму переговоров с Зеленским

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия, передает УНН.

Трамп отметил, что речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

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"Я опубликую ее, если они (демократы - ред.) захотят. Не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - отметил Трамп.

Как сообщал УНН, 25 сентября официальный медиа-портал Белого дома обнародовал документ и расшифровку разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.