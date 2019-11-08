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Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине

Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украины, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - отметил Глава государства во время встречи.

Зеленский добавил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования.

В частности, он рассказал о проекте "Государство в смартфоне" и отметил, что трансформация Украины в успешную страну невозможна без цифровых технологий.

Глава государства также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ІТ-продукт.

Также, по мнению Зеленского, Украинское государство может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

Так, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Кроме того, Президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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