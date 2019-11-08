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В прокуратуре Крыма прокомментировали решение суда ООН по делу "Украина против России"

В прокуратуре Крыма прокомментировали решение суда ООН по делу "Украина против России"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокуратура Крыма прокомментировала решение Международного суда ООН по делу "Украина против России" и сообщила, что готова дальше сотрудничать с МИД Украины для защиты нарушенных государством-оккупантом прав граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

"Международный суд Правосудия ("МС ООН") вынес важное решение и признал, что он обладает юрисдикцией по делу Украины против Российской Федерации. Дело касается, в частности, противоправной деятельности оккупационных властей РФ, что имеет место в АР Крым и г. Севастополе. На оккупированном полуострове происходят умышленные убийства, похищения, пытки, преследования, сотни незаконных обысков и задержаний украинских граждан по расовым, религиозным и политическим признакам", - говорится в сообщении.

Прокурор АР Крым Игорь Поночовный отметил, что в уголовных процессах зафиксированы многочисленные доказательства преступлений оккупационного режима.

"Прокуратура автономии и в дальнейшем готова сотрудничать с Министерством иностранных дел Украины и другими центральными органами исполнительной власти для защиты нарушенных государством-оккупантом прав граждан и обеспечения интересов Украины всеми возможными законными способами, в том числе, на международных площадках", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Крым, Украина
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