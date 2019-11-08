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Пристайко о решении суда ООН: это настоящая победа верховенства права и прав человека

Пристайко о решении суда ООН: это настоящая победа верховенства права и прав человека

Вадим Пристайко

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Так министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал решение Международного суда ООН по делу "Украина против России", передает УНН.

"Дело Украина против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека", - отметил Пристайко.

Министр также поблагодарил "нашу замечательную команду".

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации".

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина
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