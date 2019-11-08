В Офисе Президента встретились с заместителем главы МИД Канады

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Канады Питером МакДугалл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

“Игорь Жовква отметил положительные результаты визита Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в июле этого года, а также успешное проведение в г. Торонто третьей международной конференции по вопросам реформ в Украине”, — говорится в сообщении.

Было отдельно подчеркнуто заинтересованность украинской стороны в либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду, о чем шла речь во время двусторонних переговоров на высшем уровне в Торонто в июле.

“Заместитель руководителя Офиса Президента также выразил надежду на активизацию переговорного процесса по расширению сферы действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой, которая уже доказала свою эффективность”, — добавили в сообщении.

Напомним, в Польше сообщили о согласии Украины на поисковые работы в местах захоронений под Львовом.