Во Львове состоялся саммит "ночных мэров" Вильнюса, Лондона и Будапешта

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках проведения Lviv Night Summit во Львов приехали иностранные и украинские эксперты, которые занимаются развитием городов ночью. Так, встречу, в рамках мероприятия, посетили ночные мэры Львова (Чад Зоратли), Вильнюса (Марк Адам Гарольд), Лондона (Эми Ламе) и Будапешта (Даниэль Джи Немет). Все они, в частности, встретились с мэром Львова Андреем Садовым. Об этом сообщает “Гал-инфо”, передает УНН.

“Гости обсудили с мэром Львова свои города, свою деятельность в них, проблемы и потребности. Основная цель каждого — обеспечить активную ночную жизнь в городе для молодежи, которая не состоит только в работе баров или организации вечеринок. Ночные мэры несут на себе ответственность за ночной досуг, который очень важен для развития экономики города”, — говорится в сообщении.

“Многие города не поднимают эту тему, поэтому в них работают только бары и более нечем заняться ночью. Нету музыки; нет искусства ... Этому нужно придавать значение”, — подчеркнул ночной мэр Вильнюса.

В свою очередь, гостям рассказали о ночном досуге во Львове. Особое внимание ночной мэр Львова Чад Зоратли обратил на мероприятие, из-за которого его иностранные гости приехали во Львов, — Lviv Night Summit. Его проводят с целью перенимания опыта европейских экспертов ночной жизни.

В издании добавляется, что гости обратили внимание на то, что Львов — “очень красивый и прогрессивный город”.

“Я очень поражена вашим городом. Я во Львове впервые и рада участвовать в вашей конференции. Я люблю то, что я делаю. Вижу, что вы также любите свою работу”, — подчеркнула ночной мэр Лондона.

Мероприятие будет полезным для организаторов событий, представителей вечерних заведений и активностей, городских учреждений, культурных инициатив и всех, кто интересуется урбанистикой и креативными индустриями.

“Если в восприятии большинства жителей ночь ассоциируется только с вечеринками, опасностью или же, наоборот, затишьем, то, значит, все не совсем хорошо. Ведь нынешние тенденции четко показывают города и жители получают только выгоды от отлаженной работы после 22:00. Яркий пример — ночная жизнь Нью-Йорка. 24-часовая экономика дает около 300 тысяч рабочих мест, здоровое развитие культуры, безопасности и разнообразия”, — говорят организаторы мероприятия.

Напомним, Милованов назвал город с самыми большими зарплатами в Украине.