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Помпео про "Северный Поток-2": Мы не хотим, чтобы Европа зависела от Путина

Помпео про "Северный Поток-2": Мы не хотим, чтобы Европа зависела от Путина

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео напомнил Германии, что США выступает против строительства газопровода "Северный поток-2" и зависимости ФРГ от российских энергоносителей. Об этом он заявил во время выступления в берлинском Фонде Кербера в пятницу, 8 ноября, перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы не хотим, чтобы энергообеспечение Европы зависело от Владимира Путина”, — заявил Помпео. Во время выступления государственный секретарь США заострил внимание на авторитарных тенденциях в России и Китае и заявил, что Германия должна бороться ради свободы в мире совместно с США.

Помпео также предостерег Германию от использования оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei при создании мобильных сетей 5G. Экс-глава ЦРУ Помпео напомнил, что США подозревают китайский концерн в промышленном шпионаже.

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Впрочем, незадолго до этого, во время встречи с вновь назначенным председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Меркель отметила, что правительство ФРГ повысит требования безопасности во время развития сети 5G, но не будет исключать отдельные предприятия для участия в этом процессе.

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Уже после встречи Помпео и Меркель, которая состоялась впоследствии в рамках двухдневного визита государственного секретаря США в ФРГ, стороны обменялись более дипломатическими заявлениями. Так, канцлер Германии пообещала Вашингтону “активную помощь” в решении международных кризисов. А Помпео похвалил анонсированное министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Каренбауер увеличение оборонных расходов Берлина до 2 процентов от ВВП к 2031 году. Он отметил, что это является сильным сигналом для НАТО.

Напомним, в ночь на 8 ноября Бундестаг перенес голосование по Газовой директивы ЕС, что дало бы “Северному потоку-2” возможность обойти ограничения директивы. Депутаты от правопулистськои партии “Альтернатива для Германии” инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Германия, Европа, Майк Помпео, Северный поток-2
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