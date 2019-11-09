Помпео: обеспечение мира и стабильности в Украине - это проект, над которым мы работаем

КИЕВ. 9 ноября. УНН. США привержены процессу обеспечения мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи. Об этом заявил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, выступая в Берлине в Фонде Кербера, передает УНН со ссылкой на видеозапись выступления дипломата.

Ведущая прочитала вопрос из зала о том, насколько США преданы процессу обеспечения мира и стабильности в Украине без предварительных условий, Помпео ответил: “Очень... очень преданы”.

Он добавил, что “это проект, над которым мы (США) работаем. Помню, что когда я был на Мюнхенской конференции по безопасности, еще будучи конгрессменом от Канзаса, (тогда, на конференции) поднималась тема предоставления Украине оборонных систем. Это был 2015 или 2016 год. Германия считала это плохой идеей, президент (США) Барака Обамы считал это плохой идеей. Президент США Дональд Трамп дважды или трижды предоставлял вооружение Украине, чтобы она могла защититься от российской агрессии в Донбассе”.

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“Мы гордимся этим, считаем, что это имеет смысл для свободы, Европы, мира и суверенитета Украины”, — сказал Помпео.

Он также добавил, что Соединенные Штаты “очень четко выражает свою позицию относительно вторжения (России — ред) в Крым, которая произошла при прошлой администрации (президента США), и то, как мы будем работать для развития процветания Украины, чтобы та стала менее коррумпированной и продвигалась на Запад”, — заключил Госсекретарь США.

Ранее Помпео рассказал об украинской коррупции после вопроса о вреде для Украины от скандала в США.