Китайский профессор судится с парком из-за технологии распознавания лиц

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Профессор права в Научно-техническом университете на востоке страны Го Бин подал в суд на сафари-парк Ханчжоу, который использует принудительное распознавания лиц посетителей на входе. По мнению профессора, администрация парка нарушает закон о защите прав потребителей, собирая их индивидуальные данные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что Го Бин имеет годовой абонемент на посещение парка. Ранее, как сообщает издание China Daily, в парке использовали отпечаток пальца на входе, но в середине октября Го Бину сказали, что отныне посетители должны регистрироваться в системе распознавания лиц.

“Я четко выразил свое недовольство сбором лицевых данных”, — сказал Бин. Профессор попытался отменить свой абонемент, однако ему отказали в полном возврате средств.

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Газета China Daily заявила, что его дело является “первым судебным делом, связанным с использованием распознавания лиц в Китае”.

В Китае действует “Система социального кредита” (или, иногда ее еще называют “системой социального рейтинга”) — система оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового наблюдения и используют технологию анализа больших данных. Эта система впервые начала реализовываться правительством Китая в 2010-х годах. В течение внедрения этой системы активно использовалась система распознавания лиц граждан Китая для контроля их деятельности и сохранения безопасности. Таким образом, в феврале этого года данные слежения за миллионами китайских мусульман попали в интернет.

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Официальная пресса КНР ранее писала об “успешном использовании” технологий для распознавания лиц для правонарушителей во время китайской “Операции по охоте на лис” (Operation Fox Hunt). В частности, власти Китая указывали, что к 2020 году эта технология будет активно расширяться, используя сложную сеть наблюдения “Skynet”.

По состоянию на 2017 год в Китае было около 170 млн камер наблюдения. К концу 2019 года власти КНР планируют установить еще 400 млн новых камер, многие из которых оснащены искусственным интеллектом и функцией распознавания лица.

В свою очередь, в США несколько городов ограничили использование подобных технологий правоохранительными органами. Так, например, УНН сообщал, что в мае Сан-Франциско стал первым городом, где полиции запретили пользоваться технологиями распознавания лица.

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А в другом, соседнем для Украины государстве, Российской Федерации, сервис по распознаванию лиц Findface, разработанный российской компанией NtechLab, который когда-то был в открытом доступе для всех пользователей интернет и предоставлял услуги для поиска людей в социальной сети “Вконтакте” по их фотографиям, сейчас стал сугубо платным сервисом, и начал предоставлять услуги российскому государству и бизнесу.

“Мы создаем решения, которые позволяют видеть людей. Незаметные, быстрые и точные, способные за долю секунды идентифицировать человека в многотысячной толпе”, — говорится на сайте этого сервиса.

Так, например, в июле этого года УНН писал о том, что российское приложение FaceApp, который делает лицо “старым”, может нарушать конфиденциальность пользователей собирая их данные на свои сервера без разрешения самих пользователей. Компания, в свою очередь, такие обвинения отвергла.

Во многих странах сегодня нет никаких запретов на использование технологий для идентификации личности человека благодаря распознаванию лиц. Более того, некоторые государства активно эксплуатируют эти технологии под предлогом повышения безопасности.

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