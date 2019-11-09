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Гончарук: роль государства в экономике должна уменьшаться

Гончарук: роль государства в экономике должна уменьшаться

Алексей Гончарук

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинское правительство считает, что роль государства в экономике должна уменьшаться, а роль украинца в экономике - увеличиваться. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

"Наше правительство точно не боится и точно готово принимать решения. Мы намерены отменять барьеры и ограничения. Мы считаем, что эти "достижения" 19-20 века, как жесткие ограничения на продажу активов, земли, ограничения движения капиталов, жесткие ограничения для регулирования рынка труда - все это должно уйти в прошлое", - сказал премьер.

По его словам, этому не место в будущем, правительство в этом убеждено и готово за это бороться.

"Вторая важная составляющая - мы должны верить украинцам, верить в то, что они - предприимчивые, умные, честные. Мы в это верим, поэтому считаем, что роль государства в экономике должна уменьшаться, а роль украинца в экономике - увеличиваться. Поэтому мы последовательно, но максимально быстро будем освобождать место в экономике для украинцев. Поэтому приватизация - это еще один наш приоритет, и поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы реализовать его максимально быстро", - отметил он.

Гончарук отметил, что недавно предложил парламенту нового менеджера для фонда государственного имущества.

"Убежден, за все эти годы у нас не происходило честной приватизации, потому что каждый пытался что-то себе урвать. С нами так не будет", - добавил он.

Напомним, правительство приняло решение взять кредит от Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на развитие дорог.

Источник: УНН
Теги: экономика, правительство, Алексей Гончарук
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