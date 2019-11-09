В правительстве рассказали о планах перестройки финансирования образования и науки

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Финансирование образования и науки в Украине должно стимулировать развитие и требует перестройки. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает корреспондент УНН.

"Финансирование образования и науки должно стимулировать развитие, и мы эту систему должны в ближайшее время перестроить. Уже в следующем году изменения будут очень существенными", - сказал премьер.

Он отметил, что существуют неэффективности системы среднего образования в стране.

"Если посмотреть на то, сколько мы как государство тратим в среднем в год для того, чтобы ребенок получил среднее образование, мы увидим, что этот показатель - около 21 тыс. грн. Мы как государство в год около 21 тыс. грн тратим на то, чтобы ребёнок получил среднее образование. Причем, в школах в малонаселенных регионах эта цифра достигает более 100 тыс. - мы тратим в 5 раз больше", - сообщил Гончарук.

В то же время, по его словам, если посмотреть на качество этого образования, то есть на то, что ребенок получит за эти деньги, можно увидеть, что "этот ребенок проигрывает по сравнению с ребенком, который учится в большой школе".

"Мы сейчас думаем над решением этой проблемы сначала. Мы не будем воровать будущее у деток, живущих в селах и малонаселенных территориях. Это недопустимо, таких детей не сотни, их десятки тысяч. Поэтому первый фокус мы сейчас делаем на то, чтобы кардинально повысить эффективность системы в этих малонаселенных регионах. Это должно значительно уменьшить затраты на обучение такого ребенка и при этом увеличить качество. Это возможно", - отметил глава украинского правительства.

Вторая составляющая, сказал Гончарук - это университеты. По его словам, правительство в сфере высшего образования планирует стимулировать эффективность.

"Есть целая история, что нужно делать с университетами, в определенной степени им передали автономию и полномочия. Мы должны стимулировать качество и эффективность. Деньги должен получать прежде всего тот, кто лучше, а не тот, кому надо. То есть, это не программа социальной помощи. Финансирование образования - это не программа социальной помощи ... в следующем году у нас появятся рейтинги университетов и все такое", - добавил он.

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По словам премьера, третий вопрос - это сфера науки, которая является огромным вызовом в государстве.

"У нас на этой неделе прошел ученый совет. Это ученые, которые анализировали качество работы всех наших учебных учреждений. А для понимания, мы с вами как налогоплательщики тратим под 10 млрд грн в год на финансирование науки. Это огромная сумма. Она маленькая и недостаточная для финансирования науки, нужно гораздо больше, если сравнивать с развитыми странами, но это все еще огромный ресурс", - рассказал он.

Гончарук сообщил, что ученые провели оценку того, насколько эффективно эти деньги используются.

"Выводы неутешительны. Очень много имитации, симуляции науки, бумажки для бумажек и тому подобное. Эту ситуацию мы не оставим без внимания. У нас нет священных коров, которых мы не будем трогать. Государство будет пытаться стимулировать эффективность и в сфере науки. Для нас фокус здесь - это молодой ученый, который хочет остаться в Украине. Человек, который хочет делать науку в Украине. Для него мы должны сделать лаборатории, для этого в бюджете заложено соответственно небольшая, но программа. Для этого мы должны стимулировать настоящую науку в университетах, совместить научную и учебную составляющую. Для этого мы должны перестать дотировать неэффективность. Очень много людей привыкли, что получают деньги от государства, просто потому что они есть. Так не будет. Деньги от государства должен получать тот, кто лучше, тот, кто хочет, кто приобретает. Это - не программа финансовой поддержки", - сказал он.

Напомним, в Украине перед учебным годом 2019-2020 закрылось почти 200 школ.