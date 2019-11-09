"Центрэнерго" будет приватизировано - Гончарук

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Компания "Центрэнерго" готовится к приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Киевского экономического форума, передает УНН.

"Центрэнерго готовится к приватизации ... Центрэнерго у нас в топ приватизации и я хочу, чтобы она была приватизирована внешним игроком", - сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что на энергетическом рынке сохраняют свое влияние монопольные группы, однако сейчас первоочередной задачей правительства остается подготовка страны к отопительному сезону.

Напомним, в октябре этого года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве этого акционерного общества.