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"Центрэнерго" будет приватизировано - Гончарук

"Центрэнерго" будет приватизировано - Гончарук

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Компания "Центрэнерго" готовится к приватизации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Киевского экономического форума, передает УНН.

"Центрэнерго готовится к приватизации ... Центрэнерго у нас в топ приватизации и я хочу, чтобы она была приватизирована внешним игроком", - сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что на энергетическом рынке сохраняют свое влияние монопольные группы, однако сейчас первоочередной задачей правительства остается подготовка страны к отопительному сезону.

Напомним, в октябре этого года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалоб кредиторов "Центрэнерго" на решение Хозяйственного суда города Киева о закрытии дела о банкротстве этого акционерного общества.

Источник: УНН
Теги: Центрэнерго, приватизация, Алексей Гончарук
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