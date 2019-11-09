Украинская сторона готова к началу разведения в Петровском - ООС

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на участок разведения сил и средств в районе Петровского и Богдановки, где сегодня должно начаться разведение сил и средств. Соответствующее фото обнародовал на своей странице в Facebook пресс-центр ООС, передает УНН.

"На фото: 11.00. ОБСЕ на неоккупированной РФ территории в районе Богдановки. Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали вчерашнее разведение на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00", - написали в пресс-центре.

Как сообщал УНН, сегодня, 9 ноября, начнется начало практической фазы разведения войск вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, которое перенесли с 8 ноября.