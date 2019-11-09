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Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 09 ноября 2019
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Суббота, 9 ноября 2019, 12:27
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Саша Картер
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4425
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Началась практическая фаза разведения в районе Петровского и Богдановка - ООС
Источник:
УНН
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