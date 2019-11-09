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В ООС рассказали, при каких условиях ВСУ вернутся на позиции в районе разведения сил

В ООС рассказали, при каких условиях ВСУ вернутся на позиции в районе разведения сил

Богдан Боднарь

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В случае, когда противник на Донбассе будет нарушать взятые на себя обязательства, вооруженные силы в короткие сроки предусматривают занятия тех позиции, с которых ушли. Об этом сказал журналистам в субботу заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году, после того, как было принято соответствующее решение, мы осуществили зеркальное разведения сил и средств, но в дальнейшем было отмечено продвижение противника на той позиции, откуда отошли. Соответственно, украинская сторона, адекватно реагируя на действия противника, вновь заняла позиции. Поэтому это еще раз говорит о том, что в случае, когда противник будет нарушать взятые на себя обязательства, мы в короткие сроки предполагаем снова занятия тех позиции, с которых мы отошли", - сказал Бондарь.

На уточняющий вопрос журналистов он объяснил, в результате каких действий противника войска вновь займут позиции.

"Когда мы увидим, что будут активные обстрелы, когда мы увидим, что будут сосредоточиваться на этом участке войска противника, когда мы увидим и будут предоставленны данные разведки, что есть угроза какого-то захвата этого участка, тогда соответственно командир подразделения, находящегося на этом участке по согласованию командира бригады, занимает полосу обороны, принимают решения, и занимают снова оборону по определенным рубежам и позициям", - заявил он.

Напомним, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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