Приватизация, банки, рынок земли: Зеленский подписал указ о реформах

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на сайте главы государства, передает УНН.

Так, в документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепления государства.

В частности, до конца текущего года в экономической, финансовой и энергетической сферах Кабинет Министров должен принять меры по разработке, внесенные на рассмотрение Верховной Рады и сопровождение законопроектов по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг, функционирования внутреннего водного транспорта, управление отходами, противодействия незаконной добыче янтаря, погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июля 2019 года, либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового и либерализации трудовых отношений и обновления законодательства о труде.

Кроме того, до конца года ожидается разработка правительством проектов законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей, в частности введение двухлетнего моратория на проведение проверок физических лиц - предпринимателей (ФЛП) и смягчения их ответственности за нарушение порядка представления отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также Кабинет Министров до конца текущего года должен разработать и утвердить план мероприятий по повышению позиций Украины в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" и завершить процедуру отделения деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставке и создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.

К 31 декабря 2019 года правительство также должно обеспечить начало масштабной приватизации, в частности определение 5 объектов большой приватизации.

Кроме того, согласно указу, до конца года должна быть обеспечена подготовка к введению рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности включая создание электронного реестра инженеров-землеустроителей.

Правительство также должно обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков.

Также Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий по созданию и внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В этом году должно состояться внедрения первого этапа реализации проекта "Э-малыш" и пересмотр границ госпитальных округов.

Кроме того, указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми.

К концу 2019 года должно быть разработано техническое задание электронной платформы "Э-ветеран".

Указ также предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, соответствующую НАТО, разработку структуры плана обороны Украины.

К концу следующего года правительство должно определить принципы организации и проведения оборонного планирования, управления оборонными ресурсами с учетом опыта государств - членов НАТО и Европейского Союза.

В сфере внешней политики до конца этого года и в течение 2020-го правительство должно воплощать меры по укреплению международной поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и обеспечивать постоянную международную поддержку курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Как сообщал УНН, накануне Зеленский заявил, что Украина может быть между Индией и Китаем по уровню экономики.