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Децентрализация власти: Президент поручил до 1 декабря представить предложения изменений в Конституцию

Децентрализация власти: Президент поручил до 1 декабря представить предложения изменений в Конституцию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал Указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства". Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года должна представить на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию в части децентрализации власти, передает УНН со ссылкой на текст указа.

"В целях обеспечения дальнейшего осуществления структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения благосостояния населения, гармоничного развития регионов, продолжение внедрения европейских стандартов жизни, укрепления государства, по результатам совещания, состоявшегося 4 ноября 2019 года, постановляю Комиссию по вопросам правовой реформы до 1 декабря 2019 года внести на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 9 ноября.

Как сообщал УНН, накануне Зеленский уволил экс-заместителя Баканова с военной службы.

Источник: УНН
Теги: указы, децентрализация, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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