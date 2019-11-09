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Кулеба: Европа перестала быть мировой силой

Кулеба: Европа перестала быть мировой силой

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По мнению вице-премьер-министра Украины Дмитрия Кулебы, Европа не решает глобальных проблем и становится более "локальной". Об этом Кулеба заявил в субботу на Киевском международном форуме, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что в принципе будущее находится на Востоке, но географически, исторически, культурно мы являемся Европой, поэтому должны мыслить в категориях европейской нации в мире и той роли, которую Европа в широком смысле будет играть в будущем. Потому что по состоянию на сейчас Европа перестала быть мировой силой, она не решает глобальных проблем, а все больше становится такой локальной, местной", - сказал Кулеба.

В этом контексте он вспомнил недавние комментарии президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, в интервью британскому изданию The Economist Макрон сказал, что из-за нехватки руководящей роли США НАТО "находится в коме". Он считает, что в данный момент то, что происходит сейчас, "является смертью мозга" НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Европа, Дмитрий Кулеба
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