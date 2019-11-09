Более половины жителей ОРДЛО хотят проведения местных выборов - исследование

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Более 67% жителей временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях уверены в необходимости проведения местных выборов. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Украинским институтом будущего и изданием "Зеркало недели", проведенного с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", передает УНН.

"Большинство жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а именно 67,4%, уверены в необходимости проведения местных выборов в "ДНР/ЛНР", однако около трети, а точнее 31,9%, не испытывают такой потребности", - говорится в исследовании.

Также сообщается, что ровно четверть жителей Донбасса по ту сторону линии разграничения считают, что реально провести эти выборы в ближайшие три года. Еще четверть, а именно 25,7%, видят такую возможность в ближайшие пять лет, и еще немного больше - 26,6% жителей оккупированных территорий верят, что выборы возможны в ближайший год. Оптимистов, которые уверены, что выборы могут состояться в ближайшие 6 месяцев, - 16,2%.

В то же время количество жителей ОРДЛО, готовых принять участие в выборах, если они состоятся в ближайшие 6 месяцев, практически совпадает с количеством тех, кто считает необходимым их проведения - 65% ("однозначно готовы" прийти на избирательные участки 30,9% респондентов и "скорее готовы" - 34,1%). Не испытывают желания волеизъявления столько же людей, сколько не видят необходимости самих выборов - 31,8% ("скорее нет" участию в выборах ответили 20% опрошенных, "однозначно нет" - 11,8%).

Справка. Исследование проводилось Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели. Украина" с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года. Методом face-to-face опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета сравнительной выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, которые оставили неподконтрольные территории. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Напомним, уровень ксенофобии среди украинцев снизился за последний год на 0,2 балла и достиг уровня 2013 года.