Миссия ОБСЕ отчиталась о начале разведения сил в Петровском в Донбассе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала начало разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщила в субботу пресс-служба СММ ОБСЕ, передает УНН.

"Вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке в районе Петровского. Патрули СММ, которые находились вблизи участка разведения, видели, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования запустили осветительные ракеты в знак готовности обеих сторон к разведению сил и средств", - говорится в сообщении.

После этого, отмечают наблюдатели, они видели, как военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований оставляли участок разведения вместе с вооружением.

"Миссия будет продолжать осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.