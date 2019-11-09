Аваков прокомментировал задержание в Польше добровольца Мазура

КИЕВ. 9 ноября. УНН. РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины. Об этом сегодня, 9 ноября, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск гражданина Украины Игоря Мазура, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По его словам, основанием для задержания стало опубликованное Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

"РФ обвиняет нашего гражданин в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола об очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - отметил Арсен Аваков.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами Устава и Правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД выражает надежду на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое является полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", - отметил Арсен Аваков.

Напомним, сегодня в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Позже стало известно, что задержанный в Польше заместитель командира УНСО, доброволец Игорь Мазур встретился с консулом Украины.