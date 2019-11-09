Прокуратура Хелма будет рассматривать избрание меры пресечения Игорю Мазуру в воскресенье - Денисова

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, в 11:00 (12:00 по киевскому времени) прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру. Об этом сообщила Людмила Денисова в Telegram, информирует УНН.

"Завтра, 10 ноября, в 11:00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", говорится в сообщении.

Напомним, задержанный в Польше заместитель командира УНСО, доброволец Игорь Мазур встретился с консулом Украины. Об этом УНН сообщили в Генеральном Консульстве Украины в Люблине.

"Задержание (Игоря Мазура - ред.) было в связи с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорохуск, где будет передан польской полиции", - сообщили в консульстве.

По информации консульства, "12 ноября должно состояться судебное заседание для избрания меры пресечения" добровольцу, на котором будут представители консульства Украины.

На вопрос о том, допускают к Мазура адвокатов, в консульстве ответили "докускают".

"Консул с ним встретился, данная ситуация на контроле и в дальнейшем он наверняка будет доставлен в СИЗО или в Хелме, или в Люблине", - добавил собеседник.

Как сообщал УНН, сегодня в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заверила, что задержание активиста и ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.