Задержание украинцев в Польше по запросу России происходит не впервые - Дещица

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Задержание в Польше ветерана АТО Игоря Мазура произошло на основании запроса России в Интерпол и является не первым случаем в Польше. Об этом посол Украины в Польше Андрей Дещица написал в Facebook, сообщает УНН.

В Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев, заявил посол.

"Это уже не первый случай, когда РФ использует международные правоохранительные органы для политических преследований. Только в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев. Однако, пока эти дела только в стадии изучения и рассмотрения и польская сторона ни одного нашего бойца России не передала", - сообщил Дещица.

По словам посла, дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями украинской и польской власти.

Также Дещица заявил, что в ближайшие дни польский суд примет решение по делу о временном аресте Мазура.

"В судебном заседании, которое должно состояться в ближайшие дни и на каком предстоит принять решение о временной меры пресечения по содержанию Игоря в Польше, примет участие генконсул Украины в Люблине. Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи", - написал посол.

В постоянном контакте посол находится с МИД, МВД, Офисом Омбудсмена, ВРУ, Генпрокуратурой, депутатами, а также с польскими партнерами в МИД, Сейме, Офисе Омбудсмена, активистами и общественными деятелями.

По словам посла, развернулись акции в поддержку Игоря в польских СМИ, социальных сетях и среди польского политикума.

Как сообщал УНН, сегодня в Польше задержали заместителя командира УНСО, добровольца Игоря Мазура.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заверила, что задержание активиста и ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.