В Минветеранов отреагировали на задержание Игоря Мазура

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Задержание Игоря Мазура демонстрирует притеснения со стороны России в отношении украинских патриотов. Так прокомментировали в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц ситуацию с задержанием в Польше по запросу РФ Игоря Мазура, сообщает УНН.

В министерстве заявили, что готовы предоставить любую помощь в переговорах с польской стороной в ситуации с Игорем Мазуром "Тополей", которого задержали при пересечении Польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин и предоставить всю необходимую поддержку его семье.

"Руководство Минветеранив убеждено, что кремлевские КГБешники таким образом просто выполняют свою работу, по ущемлению украинских патриотов, и это лишь одна из разновидностей гибридной войны которую Россия ведет против нас.

Осознавая бесполезность любых переговоров с нашим врагом-Россией, призываем международную организацию Интерпол не становиться тем инструментом, который Кремль пытается применить против наших защитников.

Отвратительно, что страна агрессор не гнушается ничем, чтобы дискредитировать Украину и ее солдат в глазах международного сообщества, в том числе и международной правоохранительной практикой. Мы категорически против выдачи нашего ветерана Игоря Мазура российской стороне!", - говорится в заявлении министерства.

Ведомство готово оказать поддержку семье Игоря Мазура, а также правозащитникам, которые будут заниматься этим делом.

Напомним, Игорь Мазур активист и участник Революции Достоинства, в 2014-м году был руководителем "Правого сектора" в Киевской области и начальником штаба двадцать четвёртой сотни Самообороны Майдана.

С мая 2014 го воевал в зоне проведения АТО в добровольческом батальоне, в 2015-м году вступил в ряды ВСУ. После демобилизации продолжил активную общественную деятельность, стал председателем партии УНА-УНСО и заместителем главного командира УНСО.

Кроме того Игорь Мазур является главным специалистом Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, помощником народного депутата Украины и имеет государственные награды, полученные за участие в защите независимости и суверенитета Украины.

9 ноября был задержан Интерполом по инициативе Российской Федерации, когда тот, по приглашению польского экс-вице-спикера, путешествовал в Польшу.