Арахамия рассказал, кто станет новым главой партии "Слуга народа"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Безальтернативным кандидатом на пост главы партии "Слуга народа" является Александр Корниенко. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам перед началом съезда партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

Арахамия напомнил, что первая задача съезда, это выбрать новую главу партии "Слуга народа", ведь Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду.

"У нас там нет никаких сюрпризов, более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко, я думаю все его поддержат. Он уже фактически и занимается последние три месяца... ", - сказал Арахамия.

Также, по его словам, на съезде будет рассмотрен вопрос об изменениях в устав и региональные подразделения.

"... раньше партия строилась очень быстро, сейчас мы уже можем структурно подойти к этому вопросу, чтобы подготовиться на очередные местные выборы. И для этого нужно строить нормальную вертикальную партийную структуру", - рассказал Арахамия.

Напомним, Разумков подтвердил, что планирует уйти с поста руководителя партии "Слуга народа" . Александр Корниенко сейчас является заместителем председателя фракции "Слуга народа" в ВР.