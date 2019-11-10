Регистрация | Вход |
USD: 24,52 -0,1418  EUR: 27,16 -0,1891 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 10 ноября 2019 14:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Задержание украинского добровольца в Польше: в консульстве рассказали детали
Задержание украинского добровольца в Польше: в консульстве рассказали детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5280
Версия для печати

Арахамия показал, о чем общался с "Джокером"

Арахамия показал, о чем общался с "Джокером"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия показал свою переписку с пранкером по прозвищу Джокер и рассказал о чем с ним общался. Произошло это перед началом съезда партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

"Неизвестный ко мне тоже приходил, я с ним общаюсь уже две недели. Он ко мне обратился как к руководителю фракции, и объяснил, что не намерен раскалывать фракцию и вообще приносить какой-то вред. Все, что он хочет, как неравнодушный гражданин Украины - это помочь очистить фракцию и партию от идиотов", - рассказал Арахамия.

Также, Арахамия показал журналистам свою переписку с Джокером.

"Мне нужно, чтобы вы навели порядок и не показывали президента и депутатов идиотами ... У меня нет цели "мочить" "Слугу народа", просто жду пока вы приведете в себя депутатов, затем переключусь на другую партию", - написал Джокер.

Кроме того, Арахамия сказал, что общался с Джокером в течение двух недель.

Напомним, ранее в Telegram-канале "Джокер" появились скриншоты якобы переписки заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, а также председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого с пранкеры под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.

Источник: УНН
Теги: Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.