Арахамия показал, о чем общался с "Джокером"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия показал свою переписку с пранкером по прозвищу Джокер и рассказал о чем с ним общался. Произошло это перед началом съезда партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

"Неизвестный ко мне тоже приходил, я с ним общаюсь уже две недели. Он ко мне обратился как к руководителю фракции, и объяснил, что не намерен раскалывать фракцию и вообще приносить какой-то вред. Все, что он хочет, как неравнодушный гражданин Украины - это помочь очистить фракцию и партию от идиотов", - рассказал Арахамия.

Также, Арахамия показал журналистам свою переписку с Джокером.

"Мне нужно, чтобы вы навели порядок и не показывали президента и депутатов идиотами ... У меня нет цели "мочить" "Слугу народа", просто жду пока вы приведете в себя депутатов, затем переключусь на другую партию", - написал Джокер.

Кроме того, Арахамия сказал, что общался с Джокером в течение двух недель.

Напомним, ранее в Telegram-канале "Джокер" появились скриншоты якобы переписки заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, а также председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого с пранкеры под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.